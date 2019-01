Spectaculaire zege Van Dijk met Liverpool

Op Anfield stond de underdog bij rust zelfs op voorsprong, maar de titelkandidaat herstelde zich op tijd, 4-3. Liverpool eindigde het duel met een man minder, door de rode kaart van James Milner.

Halverwege leidde Crystal Palace door een treffer van Andros Townsend. De thuisclub had vervolgens 8 minuten nodig om na de hervatting op voorsprong te komen. Mohamed Salah maakte gelijk, Roberto Firmino zorgde voor de 2-1.

Van Dijk baalt van een de tegendoelpunten. Ⓒ Reuters

Dat was niet genoeg. In de 65e minuut maakte James Tomkins de 2-2. Salah zette de titelkandidaat vervolgens weer op voorsprong. Pas in extra tijd leek Sadio Mané voor de definitieve beslissing te zorgen met de 4-2. Max Meyer maakte er nog 4-3 van.

Virgil van Dijk speelde mee met Liverpool, waar Georginio Wijnaldum ontbrak wegens een blessure. Patrick van Aanholt stond van het begin in het elftal van Crystal Palace.

Liverpool heeft nu weer 7 punten voorsprong op Manchester City. De nummer twee speelt zondag bij Huddersfield Town. Bij Crystal Palace stond keeper nummer drie Julían Speroni in het doel. De 39-jarige Argentijn had in april 2017 voor de laatste keer meegedaan.