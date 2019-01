Ronnie O’Sullivan in finale masters

Ook de Chinees Ding Junhui lukte het niet in de halve finale. The Rocket won met 6-3 en liet vooral in de eerste helft van de partij schitterend snooker zien. Hij ging dan ook met een riante 4-0 de pauze in.

Ding mist.

Junhui liet zich niet zo maar naar de slachtbank brengen en knokte zich na de pauze terug in de partij door drie frames op rij te winnen. De sympathieke in Engeland wonende Junhui, die 13 rankingtoernooien wist te winnen, ging in het 7e frame voor de ultieme break van 147. Helaas voor hem ging de serie met 123 punten de mist in. De meet dan 2.000 toeschouwers in het Londense Ally Pally lieten duidelijk blijken dat ze de Chinees deze serie hadden gegund, net als O’Sullivan, die zichtbaar op zijn stoel zat te genieten van zijn tegenstander.

Wie The Rocket morgen in de finale treft zal zijn allerbeste snooker moeten spelen om hem van de titel af te houden. Het kan Neil Robertson of Judd Trump zijn die in de tweede halve finale gaan uitmaken wie het tegen O’Sullivan mag opnemen voor de hoofdprijs van circa 230.000 euro.