Bosz: ’Niet goed genoeg’

De nieuwe trainer zag zijn ploeg tegen Borussia Mönchengladbach heel wat kansen creëren, maar wel verliezen (0-1). „We hebben het best aardig gedaan, maar het was niet goed genoeg”, concludeerde Bosz bij FOX Sports. „Er had meer ingezeten, we hadden meer verdiend.”

Leverkusen kreeg zeker in de tweede helft grote kansen, maar de Zwitserse doelman Yann Sommer van ’BMG’ bleek niet te passeren. „De kansenverhouding was enorm in ons voordeel. We hadden ook een beetje pech met die bal op de paal. Aan de andere kant is het ook kwaliteit, je moet die ballen er gewoon inschieten. Als je zulke grote kansen krijgt, moet je naar jezelf kijken.”

Bosz zag genoeg aanknopingspunten om toch ook positief te zijn. „Er zit heel veel potentie in deze ploeg. Gladbach staat derde en krijgt weinig doelpunten tegen. Als je zoveel kansen creëert, heb je dat toch goed gedaan. Het is fijn om weer terug te zijn, al was het resultaat slecht.”