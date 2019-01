PSG gaat helemaal los in Frankrijk

De superieure koploper maakte zaterdagmiddag gehakt van Guingamp: 9-0. De voorsprong op nummer twee Lille is dertien punten. Bovendien speelde Lille twee duels meer dan de aanstaande kampioen van Frankrijk.

Neymar gaf in de elfde minuut het startsein voor de vernedering van de hekkensluiter. De Braziliaan scoorde in het vervolg nog een keer. Ook Kylian Mbappé (drie treffers), Edinson Cavani (drie treffers) waren trefzeker. Thomas Meunier was de enige speler die één doelpunt maakte.

Het was de eerste keer sinds 19879 dat twee spelers van dezelfde ploeg een hattrick maakten in hetzelfde duel in de Ligue 1.

Neymar doet natuurlijk een duit in het zakje. Ⓒ AFP

PSG heeft dit seizoen al 62 doelpunten gemaakt in de competitie. De ploeg van trainer Thomas Tuchel hoefde bovendien nog maar tien doelpunten te slikken.