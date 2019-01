Feyenoord met Van Persie én Jørgensen

Aanvoerder Van Persie vormt vanaf 19.45 uur op het kunstgras in Zwolle het middenveld met Jordy Clasie en Tonny Vilhena. In de punt van de aanval maakt Jørgensen zijn rentree. De Deense spits liep begin december tegen PSV een hamstringblessure op en deed sindsdien alleen in de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht een paar minuten mee.

Jeremiah St. Juste keert ook terug in het Rotterdamse elftal. Hij vervangt de geschorste rechtsback Bart Nieuwkoop. Jens Toornstra moet zijn basisplaats inleveren nu Jørgensen weer fit is.

Bij PEC Zwolle heeft de nieuwe trainer Jaap Stam, de opvolger van de ontslagen John van 't Schip, de winteraanwinsten Pelle Clement en Lennart Thy direct een basisplaats gegeven. De club uit de hoofdstad van Overijssel won voor de winterstop slechts vier wedstrijden en staat met vijftien punten op de zestiende plaats.