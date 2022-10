Schreuder ziet lichtpuntjes bij Ajax ondanks afstraffing: ’We bleven als team goed bij elkaar’

Liverpool scoorde vlak voor rust wel, waardoor Ajax met een vervelend gevoel ging rusten. Al was er volgens Schreuder „nog niets aan de hand” op dat moment. „In de rust gaf ik aan dat we ook veel goed deden, maar vervolgens gaven we al snel een onnodige corner weg en werd het 0-2. Ja, dan wordt het lastig tegen zo’n Liverpool. We bleven als team echter goed bij elkaar. Dat deden we beter dan tegen Napoli. Maar bij de 0-3 zag je wel dat het gespeeld was.”

Ajax moet komende dinsdag in de uitwedstrijd tegen Rangers FC nu de derde plaats in de poule verdedigen. De ploeg van Schreuder eindigt als derde als het met niet meer dan vier doelpunten verliest. De nummer 3 van de poule speelt na de winterstop een extra kwalificatieronde in de Europa League voor een plaats in de achtste finales.

Progressie

Dat Ajax na de nederlaag is uitgeschakeld voor een vervolg in de Champions League valt volgens de coach natuurlijk tegen. „Maar we wisten dat dit een moeilijke poule zou worden. Als je naar de groep kijkt, dan is dit de realiteit.”

Ajax heeft in vijf groepsduels vijftien treffers tegen gekregen, waar het vorig seizoen in de groepsfase zonder puntenverlies bleef. „Maar we hebben het al uitgebreid over die oorzaken gehad”, doelde Schreuder op vijf vertrokken basisspelers. „Het klinkt misschien raar, maar ik zie ons echt progressie maken.”

Geen thema

„We deden het veel beter dan in de uitwedstrijd tegen Liverpool, al kan je dat aan de uitslag niet aflezen”, vervolgde Schreuder. „Maar we hebben nu wel lef getoond en ook kansen gekregen. Maar we maken ook nog fouten. Bij die 1-0 gaan we een duel aan terwijl we dat nooit mogen doen”, doelde hij op een foutieve inschatting van Jorge Sánchez. „En die 2-0 valt weer uit een hoekschop. Dan komt een ervaren ploeg als Liverpool niet in de problemen.”

„In de Eredivisie krijgen we nauwelijks doelpunten tegen, maar in de Champions League wordt alles afgestraft”, zei Schreuder die met de thuiswedstrijd tegen PSV in aantocht niet bang is dat zijn ploeg topwedstrijden blijft verliezen. „Dat is bij mij geen thema. We willen beter worden, daar zijn we mee bezig. Maar Napoli en Liverpool zijn nu een maatje te groot voor ons.”

Trainer Klopp is blij met zege van Liverpool op Ajax

Jürgen Klopp was een gelukkige trainer na de uitzege van Liverpool op Ajax in de Champions League (0-3). „Het is nooit makkelijk om een uitwedstrijd in de Champions League te winnen”, zei hij. „En dat is ons wel gelukt. We zitten bovendien bij de laatste zestien ploegen van de Champions League.”

Klopp zag zijn ploeg matig beginnen in de Johan Cruijff ArenA. „We hadden geluk met dat schot op de paal”, zei hij over een schot van Steven Berghuis op de paal. „Ook Dusan Tadic kreeg een goede kans. Maar die bal blokken we ook goed”, doelde hij op een verdedigende actie van Trent Alexander-Arnold.

„In de slotfase komen we dan toch op voorsprong”, zei Klopp over de 0-1 van Mohamed Salah. „En dan zie je ons heel veel vertrouwen krijgen. Darwin Núnez had al 0-2 moeten maken maar raakt de paal. Uiteindelijk maakt hij alsnog de 0-2 en scoort ook Harvey Elliott. Toen was de wedstrijd wel gespeeld. We hebben tweemaal gewonnen van Ajax. We verdienen het om naar de achtste finales te gaan.”