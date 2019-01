Verbeek wil blijven stunten met Oman

,,We hebben ook een tweede doel en dat is de kwartfinales halen'', zei de 62-jarige Rotterdammer in Abu Dhabi, waar zijn ploeg het zondag opneemt tegen Iran.

,,We blijven niet in het hotel zitten en roepen dat we alles al hebben bereikt dat we wilden. Nee, dit is niet genoeg'', aldus Verbeek. ,,We kunnen iets historisch presteren als we de laatste acht halen. We gaan daar alles aan doen.''

Oman kwam op het toernooi om de Azië Cup nooit eerder door de groepsfase heen. De ploeg van Verbeek begon nu met nederlagen tegen Oezbekistan (1-2) en Japan (0-1), maar dankzij de zege op Turkmenistan (3-1) plaatste Oman zich als een van de vier beste nummers drie voor de achtste finales. Daarin wacht met Iran de drievoudig kampioen van Azië en één van de favorieten voor de eindzege.

,,Dit zijn fantastische wedstrijden om te spelen. We weten dat het niet makkelijk wordt, maar we zullen zeker onze kansen krijgen'', aldus Verbeek. ,,We gaan er zoveel mogelijk proberen te benutten. Maar laten we beginnen met eentje.''