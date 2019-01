Groningen met drie debutanten tegen Heracles

De huurlingen Iliass Bel Hassani, Thomas Bruns en Kaj Sierhuis mogen van trainer Danny Buijs vanaf het begin meedoen tegen Heracles Almelo.

Aanvallers Paul Gladon en Mo El Hankouri, die woensdag pas aan de selectie werden toegevoegd, zitten op de reservebank. De Japanner Ko Itakura, de zesde nieuweling bij de Groningers, ontbreekt nog.

FC Groningen behaalde vijftien punten uit de eerste zeventien competitiewedstrijden en staat voorlopig op de zestiende positie. Tegenstander Heracles is de nummer zeven van de ranglijst. In oktober won Heracles in eigen stadion met 4-1 van FC Groningen.