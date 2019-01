Jaap Stam kan nog steeds niet genieten

De kersverse trainer van PEC Zwolle werd voorafgaand aan zijn debuutduel tegen Feyenoord gevraagd of hij nu wel geniet. „Nee, ook niet”, zei de 46-jarige oefenmeester in gesprek met FOX Sports. „Je bent altijd maar bezig met wedstrijden winnen en het goed willen doen. Je wilt dat het elftal goed presteert, niet voor jezelf, want ik ben daarin niet belangrijk.”

Als er een wedstrijd wordt gewonnen, heeft Stam wel zijn genietmomentjes. „Dan heb je wel een goed gevoel, maar vervolgens ben je direct bezig met de volgende wedstrijd. Je neemt te weinig tijd om te genieten van het moment.”

