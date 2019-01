AZ veel te sterk voor FC Utrecht

Al na 45 minuten stond AZ er goed voor in eigen huis: 2-0 ruststand. Dat AZ twee keer scoorde in de eerste helft, mocht FC Utrecht-doelman David Jensen zich aanrekenen.

De normaal toch vrij betrouwbare Jensen zag er bij beide treffers voor rust niet goed uit. Ricardo van Rhijn opende in de 37e minuut de score met een afstandsschot. Vijf minuten later verdubbelde Mats Seuntjens de marge. Beide keren raakte Jensen de bal, maar kon hij het noodlot niet afwenden.

FC Utrecht, waar nieuweling Riechedly Bazoer op de bank bleef, kon na rust de spanning niet meer terugbrengen. Vlak voor het einde maakte Calvin Stengs op fraaie wijze de derde goal voor de thuisploeg. Hij stuurde een aantal verdedigers het bos in en rondde koeltjes af.

Zowel AZ als FC Utrecht is in het bezit van 28 punten, maar het doelsaldo van de Alkmaarders is twee doelpunten beter dan dat van de formatie van trainer Dick Advocaat. Nummer vier Vitesse heeft een punt meer dan beide ploegen. Vitesse won vrijdagavond met 3-2 van Excelsior.