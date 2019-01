Fijne primeur Arias bij Atletico Madrid

Het team van trainer Diego Simeone wist in de competitie wel te winnen. De uitwedstrijd tegen SD Huesca, dat op de laatste plaats staat in La Liga, eindigde in 0-3.

Oud-PSV'er Santiago Arias zorgde in de 52e minuut op aangeven van Antoine Griezmann voor het tweede doelpunt. De Colombiaanse rechtsback had nog niet gescoord voor zijn nieuwe werkgever.

Het eerste doelpunt kwam voor rust op naam van de andere vleugelverdediger, Lucas Hernández. Koke bepaalde in de 71e minuut de eindstand op 0-3.

Atletico blijft tweede in de stand en verkleinde de achterstand op koploper FC Barcelona, dat zondag nog speelt, tot twee punten. Real Madrid won eerder op zaterdag van Sevilla (2-0) en heeft als nummer drie vijf punten minder dan Atletico.