Dost en Keizer winnen met Sporting

De club met de Nederlandse trainer Marcel Keizer versloeg Moreirense met 2-1. Sporting speelde vorig weekeinde gelijk tegen FC Porto (0-0) en de speelronde daarvoor was Tondela met 2-1 te sterk.

Tegen Moreirense was de eindstand bij rust al bereikt. De Portugees Nani opende in de derde minuut de score. Bruno Fernandes verdubbelde in de 26e minuut de voorsprong voor de thuisploeg, waarna aanvaller Heriberto Tavares kort daarna tegen scoorde.

Bij Sporting deed de Nederlandse aanvaller Bas Dost de gehele wedstrijd mee, net als oud-Ajacied Nemanja Gudelj.

Sporting blijft vierde in de competitie, met acht punten achterstand op koploper FC Porto. Benfica heeft drie punten meer dan Sporting en Sporting Braga twee.