Droomdebuut Stam tegen Feyenoord

Het elftal van de voormalig Oranje-international won in eigen huis met 3-1 van de nummer drie van de Eredivisie. Feyenoord heeft tien en twaalf punten minder dan respectievelijk nummer twee Ajax en koploper PSV. PEC Zwolle stijgt voorlopig naar de veertiende plek.

De eerste grote kans was er voor Feyenoord. In de zevende minuut zette Robin van Persie zijn aanvalsmaat Steven Berghuis alleen voor de keeper. Doelman Mickey van der Hart en verdediger Kenneth Paal voorkwamen een vroege achterstand voor de thuisploeg.

Giovanni van Bronckhorst en Jaap Stam Ⓒ Hollandse Hoogte

Nadat arbiter Pol van Boekel met hulp van de VAR een door hem zelf gegeven penalty voor PEC Zwolle had gecorrigeerd (Feyenoord-goalie Justin Bijlow raakte Vito van Crooij niet), kwam de thuisploeg toch op een voorsprong. Bram van Polen kopte raak uit een assist van Thomas van den Belt.

Feyenoord kwam snel langszij in Overrijssel. Robin van Persie schoot een vrije trap prachtig in de bovenhoek. De 35-jarige spits staat nu op acht competitiegoals dit seizoen. Dat is een evenaring van zijn record in de Eredivisie, gevestigd in het seizoen 2002/2003.

In de tweede helft kwam Feyenoord weer op achterstand. Vito van Crooij trof fortuinlijk doel. De inzet van de PEC-middenvelder verdween via Jan-Arie van der Heijden en Bijlow in het doel. De laatste raakte daarbij dermate geblesseerd dat Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst een keeperswissel moest toepassen. Vermeer kwam in het veld voor Bijlow.

De beslissing

Een kwartier voor tijd volgde een nieuwe dreun voor het elftal van Van Bronckhorst. Younes Namli maakte op aangeven van Lennart Thy de derde treffer voor de thuisploeg. Jeremiah St. Juste leek nog wat terug te doen voor Feyenoord, maar de VAR oordeelde dat Jens Toornstra buitenspel stond, waardoor die treffer niet telde. Feyenoord heeft nu uit de laatste drie competitieduels slechts één punt gepakt.

De formatie van Van Bronckhorst geen tijd om bij de pakken neer te zitten. Komende woensdag wacht Fortuna Sittard in de kwartfinales van het bekertoernooi. Volgende week zondag komt Ajax op bezoek in De Kuip.