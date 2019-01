Belachelijke actie Zwinkels leidt verlies ADO in

De geroutineerde keeper ging in de slotfase, bij een gelijke stand, bij een scrimmage op het been van Peniel Mlapa staan. Na overleg met de deskundigen achter de videoschermen was scheidsrechter Jeroen Manschot resoluut; rode kaart voor Zwinkels en strafschop voor VVV.

Vanaf de stip maakte Mlapa de 2-3 door de bal achter de ingevallen Mike Havekotte te schieten. Ver in extra tijd maakte Jay-Roy Grot het Haagse drama nog groter.

De Hagenaars, zonder de geschorste Tom Beugelsdijk, kwamen al na 13 minuten op voorsprong. Sheraldo Becker rondde beheerst af, na een mooie pass van Lex Immers. VVV kwam goed terug. Vlak voor rust maakte Patrick Joosten de 1-1, na voorbereidend werk van Johnatan Opoku. Enkele minuten na de hervatting zette dezelfde speler met een fraai schot de Venlose club op voorsprong.

Na precies een uur maakte Erik Falkenburg gelijk. Dat was precies op tijd, aangezien zijn vervanger Zhang Yuning al klaar stond om hem te vervangen.