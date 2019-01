’Een schande’ van Feyenoord

„Als je met 3-1 verliest, kan je een hele hoop verklaren. Maar dit is gewoon een schande, klaar”, mopperde Jordy Clasie bij FOX Sports na de nederlaag bij PEC Zwolle (3-1). „We begonnen op zich nog wel aardig. Maar die tweede helft was gewoon een drama.”

Feyenoord hoopte de tweede seizoenshelft goed te beginnen, voorafgaand aan een week waarin Fortuna Sittard (kwartfinale beker) en aartsrivaal Ajax (competitie) naar De Kuip komen. „Het is altijd lekker om de eerste wedstrijd na de winterstop te winnen, dat kan je extra vertrouwen geven richting een belangrijke week voor ons. Maar wat we vandaag hebben laten zien, was niet Feyenoord-waardig”, aldus Clasie. „We hebben heel veel wedstrijden waarin wij totaal niet ons niveau halen, vandaag ook weer. Dat is ons probleem.”

De Rotterdammers hebben nu drie competitieduels op rij niet gewonnen. Voor de winterstop verloor de bekerwinnaar van Fortuna Sittard (0-2) en moest het genoegen nemen met een gelijkspel bij ADO Den Haag (2-2).