Jaap Stam: ’Dan krijg je dit’

De rots van Kampen zag PEC Zwolle met 3-1 winnen van de Rotterdammers. „Meestal drink ik dan een of twee biertjes en die heb ik nu al gehad. Er komen er zo nog een aantal bij”, sprak Stam in gesprek met FOX Sports.

„De jongens waren heel gretig. Ze willen heel graag. Het is logisch dat als je met een elftal werkt dat veel verliest het humeur naar beneden gaat. Ik heb geprobeerd dat vertrouwen op te krikken. De jongens pakken het op en zijn tevreden. Dan krijg je dit”, vervolgde Stam.

Door de overwinning staat PEC voorlopig veertiende. Naar boven kijken op de ranglijst is voorlopig nog niet aan de orde. „We pinnen ons niet vast op een minimaal of maximaal aantal punten dat we moeten halen. We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd. Als we dit wekelijks kunnen brengen, komen we een heel eind”, besloot Stam.

