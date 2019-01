Pittige praatsessie bij Feyenoord

,,Het lijkt me duidelijk dat na deze wedstrijd veel dingen besproken moeten worden'', zei Van Bronckhorst na de nederlaag bij PEC Zwolle (3-1). ,,Hoe we spelen, hoe we op het veld staan. In de tweede helft was dat allemaal beduidend minder dan wij kunnen.''

Feyenoord begon volgens de trainer goed aan het eerste competitieduel van 2019. ,,Gezien ons overwicht was het wachten op het doelpunt dat moest komen. Maar dat gebeurde niet. Na de 1-0 van PEC Zwolle kwamen we wel weer gelijk dankzij een mooie vrije trap van Robin, maar we begonnen heel slecht aan de tweede helft'', zei Van Bronckhorst.

,,Daardoor zijn we niet meer in de wedstrijd gekomen. Dit was totaal onnodig. We hebben onszelf in de problemen gebracht, we hebben zelf de onrust in de ploeg laten komen. Het was ondermaats.''

Zorgen om Bijlow

Van Bronckhorst vreest dat hij doelman Justin Bijlow een tijdje moet missen. De Rotterdamse keeper moest in de verloren uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (3-1) na een uur van het veld. ,,Het ziet er niet goed uit'', zei Van Bronckhorst. ,,Hij wilde een bal pakken bij de ballenjongen en voelde toen iets in zijn voet.''

Bijlow had veel last van zijn linkervoet. De clubarts kwam even kijken op het veld en gebaarde al snel dat de doelman gewisseld moest worden. Bijlow strompelde richting de kleedkamer. Mogelijk heeft de bijna 21-jarige doelman een middenvoetsbeentje gebroken. Bijlow werd tegen PEC Zwolle afgelost door Kenneth Vermeer. Verdediger Jan-Arie van der Heijden moest ook naar de kant, als gevolg van een hoestaanval.

