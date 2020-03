Tiger Woods: ’We moeten veilig en slim zijn’

Dat was drie dagen nadat The Masters, dat eigenlijk van 9 t/m 12 april gepland stond, bekend maakte dat de eerste major van het jaar voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. Woods won het voor velen meest prestigieuze golftoernooi vijfmaal. Vorig jaar doorbrak hij in Augusta een droogte van 11 jaar om daar zijn vijftiende major te winnen.

Tiger sprak niet specifiek over zijn geliefde evenement, maar iedereen weet dat hij ook dit jaar weer alles op alles heeft gezet om zijn zesde groene jasje te winnen. De eerste sportmiljardair ooit kampte de laatste tijd wel weer met rugklachten, een euvel waar hij al vier keer operatief van verholpen werd.

Voorlopig liet Woods dus weten dat ook zijn focus niet gericht is op terugkeren in de baan, maar dat er grotere problemen in de wereld zijn. „We moeten veilig zijn, slim zijn en doen wat het beste is voor onszelf, voor mensen van wie we houden en voor de hele samenleving.”