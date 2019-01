Stam geeft PEC duidelijkheid

Jaap Stam instrueert Pelle Clement. Ⓒ Hollandse Hoogte

ZWOLLE - Een beter debuut als hoofdtrainer in de Eredivisie had Jaap Stam zich niet kunnen wensen. Na een 3-1 zege op Feyenoord kan de Kampenaar voorlopig niet meer stuk bij zijn grote liefde PEC Zwolle. Plots lijken het vertrouwen en de houvast waar de spelers van de bekerwinnaar van 2014 zo naar hunkerden weer helemaal terug in Overijssel.