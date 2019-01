Controverse tijdens eerste UFC-evenement van 2019

De partij tussen vlieggewichtkampioen Henry Cejudo en bantamgewichtkampioen TJ Dillashaw was al na dertig seconden afgelopen. Cejudo behield zijn titel (en kreeg als eerste de nieuwe UFC-kampioensgordel), maar volgens velen werd het gevecht veel te vroeg gestopt door de scheidsrechter.

Henry Cejudo juicht na de ingreep van de scheidsrechter. Hij blijft de vlieggewichtkampioen. Ⓒ AFP

Dillashaw kreeg al vroeg meerdere rake klappen, maar leek op geen enkel moment daadwerkelijk uitgeschakeld. De 32-jarige Amerikaan was dan ook woest na afloop.

„Ik was me alweer verdedigen. Ik was inderdaad aangeslagen, maar niet meer dan in mijn twee vorige gevechten en die won ik uiteindelijk. Als het moet, vecht ik morgen weer. Dit is echt onzin. Ik heb hier twaalf weken lang keihard voor gewerkt. Ik moet nu gewoon huilen. Ik ben zoveel beter dan Cejudo, maar ik heb niet de kans gekregen om dat te laten zien.”

UFC-president Dana White was het helemaal eens met Dillashaw. „Dit was een superfight, een gevecht tussen twee kampioenen. Laat ze dan ook vechten. Ik vond het een dramatische ingreep van de scheidsrechter, hij stapte veel te vroeg in.”

Greg Hardy kijkt omhoog naar de scheidsrechter, die hem diskwalificeert. Op de voorgrond de aangeslagen Allen Crowder. Ⓒ AFP

Ook de voorlaatste partij van de avond haalde het einde niet. In dit geval kwam dat niet door de scheidsrechter, maar door een van de vechters.

Greg Hardy ging in zijn gevecht met Allen Crowder in de fout door een illegaal knietje uit te delen. De scheidsrechter greep direct in een diskwalificeerde Hardy, die sowieso geen lieverdje is. De voormalig American Football-speler werd in het verleden al veroordeeld voor het mishandelen van een ex-vriendin. Het publiek schold Hardy na het knietje massaal uit voor asshole.

Bekijk ook: Rico Verhoeven zinspeelt op kampioensgordel van UFC