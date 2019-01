Nadal schakelt Berdych uit

Berdych had in de eerste drie ronden van het grandslamtoernooi in Melbourne indruk gemaakt met goed tennis. Zo liet hij Robin Haase in de tweede ronde kansloos. In de eerste twee sets tegen Nadal kwam hij er echter totaal niet aan te pas. De Tsjech verloor de eerste negen games op rij en was ook na zijn eerste gamewinst kansloos.

Pas in de derde set kreeg Berdych zijn opslag op niveau en kon hij Nadal tegenstand bieden. Maar de Spanjaard maakte het in de tiebreak toch af.

Nadal speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Frances Tiafoe, die op zijn 21e verjaardag de Bulgaar Grigor Dimitrov uitschakelde.