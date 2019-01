Stam: ’Zlatan kwam twee kilo tekort’

Volgens geruchten was de Rots van Kampen zijn status als sterkste Rossoneri-speler ooit kwijtgeraakt aan Zlatan Ibrahimovic, maar de inmiddels 46-jarige oefenmeester wees dat verhaal direct naar het land der fabelen.

„Nee, dat klopt niet. Ik had iets van 300 kilo. Zlatan kwam twee kilo tekort, geloof ik. Volgens mij had hij 298”, aldus een breeduit glimlachende Stam in gesprek met FOX Sports.

Stam speelde van 2004 tot 2006 voor AC Milan en won met de Italianen ’slechts’ de Suppercoppa.

Qua prijzen deed Ibrahimovic het wél beter dan Stam in San Siro. De Zweed speelde eveneens twee seizoenen voor de club (van 2010 tot 2012), maar won naast de Supercoppa, ook de Serie A.

Biertjes

Stam vertelde zaterdag voor de wedstrijd met Feyenoord dat hij nog altijd moeilijk kan genieten van successen. Dat had hij als voetballer al, maar is ook als trainer het geval.

Na de zege op Feyenoord vond hij het echter tijd voor een klein feestje. „Ik neem één of twee biertjes. Die heb ik al gehad trouwens. Maar er komen er nog wel een aantal bij. En dan zien we wel hoe het gaat.”

