Jong Oranje treft voor half miljard aan Frans talent

Mitchel Bakker (r.) omarmt ploeggenoot Dani de Wit. Ⓒ ANP/HH

Jong Oranje staat maandagavond in Boedapest tijdens de kwartfinale van het EK (18.00 uur) voor de grootste uitdaging uit de geschiedenis. Het treft met de leeftijdgenoten van Frankrijk een selectie die de half miljard (!) euro aan transferwaarde overstijgt. De duurste spelersgroep die ooit op een jeugd-EK heeft rondgelopen. Ineens steken de Oranje-talenten er met 160 miljoen euro maar schril bij af… Nooit eerder was dát verschil zo groot. Een leeuwenhart is gevraagd.