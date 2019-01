McGregor kiest ’Cowboy’ als volgende opponent

De Ierse UFC-vechter zag de 35-jarige Amerikaan zaterdag tijdens een controversiële avond in Brooklyn winnen van Alexander Hernandez en was onder de indruk.

„Vanwege deze knappe zege, wil ik graag met je vechten”, aldus The Notorious (vrij vertaald) in een bericht op Twitter.

„Dat zou cool zijn”, reageerde Cerrone. „Conor bepaalt in feite of het doorgaat. Hij heeft veel machtg binnen de UFC. Hopelijk gaat het door. Ik ben zelfs bereid om naar Ierland te komen en het in zijn eigen huis tegen hem op te nemen.”

Ook UFC-president Dana White lijkt een gevecht tussen beiden wel te zien zitten. „Als zij het zelf willen en de fans willen het, dan ga ik ermee aan de slag. Conor en Donald zijn echte knokkers en willen altijd vechten. Het kan een mooi gevecht worden.

Rijk

McGregor zorgt vanwege zijn immense populariteit altijd voor hoge inkomsten. Niet alleen voor zichzelf en de UFC, maar ook voor zijn tegenstanders.

„Ik maak je rijk. Als je met mij mag vechten, verandert dat je leven”, stelde McGregor een aantal jaar geleden in een poging een tegenstander te kleineren. „Als je het contract hebt getekend, bel je je vrouw op en zeg je: ’Wij hebben het gemaakt, schatje.’ Want ik ben de man van het grote geld.”

Donald ’Cowboy’ Cerrone versloeg zaterdag Alex Hernandez. Ⓒ AFP

Respect

Toch lijkt McGregor voor Cerrone daadwerkelijk respect te hebben. Cowboy stond al 30 keer in de octagon en vocht in 2011 zelfs vijf keer in twaalf maanden tijd. Met 22 overwinningen en 16 finishes is hij op die twee vlakken de meest succesvolle UFC-vechter ooit.

Cerrone kreeg echter nog nooit een kampioensgordel om zijn middel gevouwen. McGregor wel. De Ier was binnen de UFC zelfs een tijdje kampioen in zowel het veder- als het lichtgewicht.

Donald Cerrone heeft voor en direct na een partij altijd zijn kenmerkende cowboy-hoed op. Ⓒ AFP