Video: fan verwondt feestvierende speler

Na de winnende treffer van Karlan Grant, die diep in blessuretijd vanaf elf meter raak schoot, ging alles en iedereen in stadion The Valley uit zijn dak.

De spelers vierden uitbundig feest met fans die het veld bestormden, maar voor Krystian Bielik was het feestje plotsklaps voorbij toen hij vanuit het niets een tackle te verwerken van een uitglijdende supporter.

Bielik werd in zijn edele delen geraakt en ging met een van pijn vertrokken gezicht naar de grond. De dader wilde zich nog verontschuldigen, maar kwam daar vanwege het werk van een ijverige steward niet aan toe.

Bekijk hieronder de beelden: