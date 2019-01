Letschert wijst naar eigen doelman na verlies

„In de eerste helft waren we heel matig In de tweede helft nam AZ duidelijk gas terug en waren we misschien wél de betere ploeg, maar in de eindpass en afronding waren we slordig. Dus dan verlies je terecht”, aldus Letschert in gesprek met FOX Sports.

„Wij zakten in en speelden compact. Natuurlijk wilden we snel omschakelen, maar dan hadden we zuiver en sterk aan de bal moeten zijn en goede beslissingen moeten maken. Dat deden we niet en daardoor werd het heel eenzijdig.”

Letschert vond de 1-0 en 2-0 van Ricardo Van Rhijn en Mats Seuntjens totaal onnodig en daar had hij wel een punt, want Jensen grabbelde opzichtig bij beide pogingen. „Die twee schoten op goal waren wel houdbaar. Die hoefden er niet in te gaan, denk ik.”

Door de overwinning ging AZ op de ranglijst voorbij aan FC Utrecht en staat nu vijfde, één plekje boven de ploeg van Dick Advocaat. Beide ploegen verzamelden tot dusver 28 punten, maar de Alkmaarders hebben een iets beter doelsaldo.

