Zorgen om Bijlow bij Feyenoord

De Rotterdamse keeper moest in de verloren uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (3-1) na een uur van het veld. ,,Het ziet er niet goed uit”, zei Van Bronckhorst bij FOX Sports. ,,Hij wilde een bal pakken bij de ballenjongen en voelde toen iets in zijn voet.”

Bijlow had veel last van zijn linkervoet. De clubarts kwam even kijken op het veld en gebaarde al snel dat de doelman gewisseld moest worden. Bijlow strompelde richting de kleedkamer.

Kenneth Vermeer kwam in het veld voor Justin Bijlow. Ⓒ Hollandse Hoogte

Mogelijk heeft de bijna 21-jarige doelman een middenvoetsbeentje gebroken. Bijlow werd tegen PEC Zwolle afgelost door Kenneth Vermeer, die volgende week tegen Ajax dus lijkt te gaan keepen.

Verdediger Jan-Arie van der Heijden moest ook naar de kant, als gevolg van een hoestaanval.

