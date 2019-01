Foto: tegenstander Nadal toont spierballen

Tiafoe is een van de jonge opkomende spelers die de al jaren durende hegemonie van de grote drie - Nadal, Roger Federer en Novak Djokovic - hoopt af te breken.

„Hij is gevaarlijk, dus het zal een moeilijke wedstrijd worden”, zei de 32-jarige Nadal, die in zijn lange carrière de Australian Open slechts één keer won, in 2009.

Tiafoe was in de wolken met zijn eerste kwartfinaleplaats in een grand slam. Hij is de zoon van immigranten uit Sierra Leone. „Ik zei tien jaar geleden tegen mijn ouders dat ik dit zou gaan doen. Ik wilde hun leven en dat van mij veranderen. Nu sta ik op mijn 21e in en kwartfinale van een grand slam. Het is ongelooflijk.”

Rafael Nadal balt zijn vuist. Ⓒ AFP