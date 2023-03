PSG wint met recordtreffer Kylian Mbappé van Nantes

Mbappé maakte in de blessuretijd zijn 201e doelpunt voor PSG. Daarmee is hij nu alleen recordhouder bij de club. De 24-jarige Mbappé evenaarde vorige week het record van Edinson Cavani, die 200 goals maakte voor PSG.

De Franse ploeg speelt woensdag in Duitsland tegen Bayern. Voor eigen publiek verloor de ploeg van trainer Christophe Galtier enkele weken geleden met 1-0 van de Duitse kampioen. Mbappé was toen net hersteld van een blessure en deed als invaller alleen het laatste half uur mee. De Franse aanvaller, topscorer van het WK in Qatar, is nu topfit en in vorm. Mbappé maakte vijf doelpunten in de laatste drie competitieduels.

Flinke voorsprong

PSG heeft aan kop van de Ligue 1 nu 11 punten voorsprong op Olympique Marseille, dat zondag tegen Stade Rennes speelt.

Voor de aftrap werd een minuut geklapt in het Parc des Princes voor de eerder deze week overleden Just Fontaine, die dertien keer scoorde voor Frankrijk op het WK van 1958.