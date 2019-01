Kishna: ’Dat stempel irriteert mij’

„Ik heb een hoop pech gehad en ben er nu wel klaar mee. Mijn strippenkaart zit wel vol”, stelde de 24-jarige buitenspeler zondag tijdens De Tafel van Kees op FOX Sports.

„Men heeft vaak een mening over mijn instelling, maar ik daag iedereen uit om vijf keer zo’n revalidatie te beginnen en te kijken hoe ver je komt. Dat ik het heb volbracht, zegt veel over mij, denk ik.”

Kishna werd na zijn vertrek bij Ajax, waar hij het niet goed kon vinden met trainer Frank de Boer, vaak als een moeilijke jongen gezien. „Dat irriteert mij. Men heeft veel gezegd over mij en mijn overstap naar Italië. Ik kreeg een stempel dat helemaal niet bij me paste.”

Ricardo Kishna wordt per brancard van het veld gedragen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Kishna ziet zichzelf vooral als liefhebber. „Ik heb altijd op straat gevoetbald en baal dat ik dat met mijn knieën nu niet meer kan doen. Maar ik denk dat ik met mijn stap terug naar Nederland heb laten zien, dat ik gewoon graag wil voetballen. Dat heeft bij mij altijd op nummer één gestaan. Nu nog meer, door al mijn blessures.”

De laatste revalidatie vond Kishna, die komende week minuten hoopt te maken bij het tweede elftal van ADO, misschien wel de zwaarste. „Ik stond er luchtig in, omdat het me de vorige keren gemakkelijk af ging. Nu kwam er veel pijn bekijken en dat had ik niet verwacht. De weg terug leek dit keer veel langer. Dat maakte het zwaar.”

„Ik wilde wel trainen, maar het gevoel was slecht en de moed zakte me in de schoenen. Ik had het gevoel dat het niet beter ging. Dat was heel frustrerend. Ik ging wel naar de club en iedereen betrok me bij het team, maar dat maakte het alleen maar zwaarder. Iedereen ging naar buiten, maar ik moest de sportschool in.”