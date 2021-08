Premium Het beste van De Telegraaf

Column Wim Kieft: ’Bij Ajax zie je verzadiging’

Door Wim Kieft Kopieer naar clipboard

Wim Kieft Ⓒ DE TELEGRAAF

Berichten sijpelen alweer door dat Ajax goed heeft geloot voor de groepsfase van de Champions League met Sporting Lissabon, Borussia Dortmund en Besiktas. Overwintering moet mogelijk zijn. Dat verhaal klonk ook afgelopen twee seizoenen, maar toen eindigde Ajax achtereenvolgens als derde in de groep achter Valencia en Atalanta Bergamo. Niet bepaald Europese hoogvliegers. Enig realisme is daarom op z’n plaats. Een seizoen zoals 2018-2019 met die plaats in de halve finale van de Champions League is geweldig. Toch blijft dat een incident. Voor een club met het budget van Ajax is dat niveau niet structureel vol te houden.