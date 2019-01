Geen verrassingen in basiself bij PSV

Hirving Lozano miste het trainingskamp in Qatar nog wegens privé-omstandigheden, maar doet tegen FC Emmen gewoon van begin af aan mee.

Daniel Schwaab en Pablo Rosario keren terug in de basis van PSV. Beide spelers ontbraken in de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop tegen AZ. Schwaab was er toen niet bij wegens privé-omstandigheden en Rosario zat een duel schorsing uit.

Gastón Pereiro, die de plek van Rosario tegen AZ over nam, moet tegen Emmen weer genoegen nemen met een plek op de reservebank. Nicolas Isimat-Mirin, de vervanger van Schwaab, speelt inmiddels bij Besiktas.

De de pas 16-jarige Mohammed Ihattaren zit op de bank en kan dus zijn debuut kunnen maken in het betaald voetbal.

Volg FC Emmen - PSV van minuut tot minuut via onze live widget.