Emmen zet veel spelers in de wacht, maar bindt De Leeuw

FC Emmen heeft alleen een uitzondering voor Michael de Leeuw gemaakt. Zijn verbintenis is wel tot volgend jaar zomer verlengd. Dat zou eigenlijk pas gebeuren als hij dit seizoen 25 keer in actie zou zijn gekomen, maar FC Emmen is zo tevreden over De Leeuw dat ze hem snel langer dan een jaar willen vastleggen.

Wouter Marinus, Jafar Arias, Henk Bos, Stefan van der Lei, Tom Hiariej, Michaël Heylen, Lorenzo Burnet, Robbert de Vos en Desevio Payne zijn door Emmen in de wachtkamer gezet. Ook trainers René Grummel en Casper Goedkoop ontvingen een formele ontslagbrief.

Voetbalclubs zijn via cao-bepalingen verplicht aflopende contracten van werknemers voor 1 april formeel op te zeggen, anders wordt de verbintenis automatisch verlengd. FC Emmen gaat de komende maanden bekijken welke spelers en trainers met aflopende contracten alsnog mogen blijven.