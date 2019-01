Vonn zinspeelt in tranen op onmiddellijk afscheid

Op de afdalingen van vrijdag en zaterdag kwam ze er niet aan te pas en zondag haalde ze de finish niet op de super-G. ,,Ik denk dat het over en uit is. Ik wil niet stoppen, maar ik kan op deze manier niet doorgaan. De pijn in mijn knie is te groot en ik weet niet wat ik er nog tegen kan doen'', sprak ze zeer geëmotioneerd op de Oostenrijkse zender ORF.

De door blessures geplaagde Vonn kondigde voor het seizoen al aan dat ze voor het laatst de pistes afging in het wereldbekercircuit. Ze stelde haar eerste wedstrijd door de knieblessure steeds uit en in Cortina d'Ampezzo maakte ze haar eerste afdalingen van dit jaar. Vonn is de succesvolste skiester in de wereldbeker met 82 overwinningen. Ze heeft er vier minder dan de Zweedse skilegende Ingemar Stenmark, die met 86 wereldbekerzeges het record bezit.