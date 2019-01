Vos wint haar eerste wereldbeker veldrijden

Die prijs heeft ze nu ook te pakken. De Brabantse won in het Franse Pontchâteau de achtste en voorlaatste wedstrijd uit de cyclus en stelde met die zege de wereldbeker veilig.

Het kon al bijna niet meer misgaan voor Vos. Door de afmelding van de Belgische Sanne Cant volstond in Pontchâteau een plek in de top vier om de wereldbeker te veroveren. Ze reed vanaf de eerste ronde attent mee voorin en sloeg toe in de laatste ronde. Toen reed ze weg van haar laatste concurrent Denise Betsema. Vos won, Betsema werd tweede en Maud Kaptheijns maakte er op de derde plaats een volledig Nederlands podium van.

Vos boekt haar vierde overwinning in een wedstrijd om de wereldbeker. De 31-jarige allrounder won deze winter ook in Waterloo (VSt), Bern (Zwi) en Heusden-Zolder (Bel).