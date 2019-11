Loting EK voetbal: Oranje hoort wie tweede opponent wordt

Andere mogelijke tegenstanders zijn Turkije, Oostenrijk, Zweden en Tsjechië. Pas in maart volgend jaar wordt duidelijk welk land de poule compleet maakt. Dat is Roemenië als dat land de play-offs van de Nations League wint. Lukt dat niet, dan wordt Georgië, Kosovo, Noord-Macedonië of Wit-Rusland de derde tegenstander van Oranje.

De ploeg van Koeman speelt alle groepswedstrijden van het EK in de Johan Cruijff ArenA. Het EK wordt ter ere van het 60-jarig bestaan van het toernooi in twaalf verschillende Europese landen afgewerkt.

Hoewel de loting minder spannend is dan normaal, is Koeman toch naar Boekarest gereisd. De bondscoach heeft gezelschap van KNVB-directeur Eric Gudde, teammanager Fernando Arrabal en Gijs de Jong, de secretaris-generaal van de KNVB die ook als toernooidirecteur in Amsterdam fungeert.

Lees hieronder alles over wat je van de bijzondere loting moet weten, met daarbij ook alle potten op een rij. De loting begint om 18:00 uur.

