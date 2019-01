Ajax met Onana en Sinkgraven tegen Heerenveen

De keeper uit Kameroen ging vrijdag ziek naar huis en daardoor was het onzeker of hij in de eerste competitiewedstrijd na de winterstop kon meedoen bij de nummer twee van de eredivisie.

Daley Sinkgraven vervangt de geblesseerde linksback Nicolás Tagliafico. Voor de 23-jarige Sinkgraven betekent het zijn eerste basisplaats in de competitie sinds 18 november 2017. De linksback, van origine middenvelder, stond daarna lang aan de kant vanwege een knieblessure. Hij mocht dit seizoen wel al een paar keer invallen.

Schaars

Bij Heerenveen maakt Stijn Schaars, die begin april zijn kuit- en scheenbeen brak, zijn officiële rentree. De 35-jarige middenvelder staat om 16.45 uur met de aanvoerdersband om zijn bovenarm aan de aftrap in de Johan Cruijff ArenA. Spits Sam Lammers keert ook terug in het elftal van trainer Jan Olde Riekerink, die de geschorste middenvelders Ben Rienstra en Yuki Kobayashi moet missen. Olde Riekerink moet zelf het duel ook vanaf de tribune bekijken vanwege een schorsing.