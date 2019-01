FC Emmen stunt in blessuretijd tegen PSV

Op het kunstgras aan de Oude Meerdijk begon PSV met de vertrouwde namen. Gaston Pereiro moest van trainer Mark van Bommel opnieuw plaatsnemen op de reservebank, waardoor Erick Gutierrez in de basis begon. Ook Hirving Lozano, die het trainingskamp in Qatar nog moest missen door privé-omstandigheden, was gewoon van de partij.

De Jong en VAR

Het spelbeeld in de eerste helft was weinig verrassend. FC Emmen, dat voor het eerst in de clubhistorie een regerend landskampioen uit de Eredivisie op bezoek kreeg, trok zich (gedwongen door PSV) terug op eigen helft en hoopte vanuit de omschakeling gevaarlijk te worden. Dat lukte, ook met nieuweling Michael de Leeuw in de basis, niet echt.

PSV had controle, maar kreeg desondanks weinig mogelijkheden in de eerste helft. Toch was het na een kwartier wel raak. Luuk de Jong zette zelf een aanval op, kreeg de bal terug van Denzel Dumfries, en kopte via de binnenkant van de paal binnen: 0-1. In de tweede helft dachten de Eindhovenaren tot tweemaal toe de marge te verdubbelen, maar gooide de VAR roet in het eten.

Luuk de Jong kopt PSV op 0-1. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bij het eerste geval stond Dumfries hinderlijk buitenspel, de tweede keer veranderde Erick Gutierrez de bal per ongeluk van richting met zijn hand nadat Pablo Rosario op doel schoot. Beide beslissingen waren daardoor terecht, al was de gele kaart voor Gutierrez dat absoluut niet. Twintig minuten voor tijd mocht PSV dan toch juichen. Na een vlot lopende aanval kwam de bal voor de voeten van linksback Angeliño, die het speeltuig prachtig de kruising in joeg: 0-2.

Pedersen doet het

Daarmee leek het verzet van FC Emmen, dat Jeroen Zoet tachtig minuten lang geen enkele keer onder vuur nam, wel gebroken. Dat was echter buiten Nicklas Pedersen gerekend. Op aangeven van Michael Chacon prikte de Deen de bal langs Zoet (1-2), waardoor de slotfase toch nog spannend werd.

In blessuretijd maakte de Drentse promovendus de stunt compleet. Pedersen kopte de bal van dichtbij langs Zoet, waardoor PSV de koppositie op doelsaldo kan kwijtraken. Dan moet Ajax winnen van SC Heerenveen (16.45 uur).