Pavlioetsjenkova dendert door in Melbourne

De nummer 42 van de wereld troefde in een driesetter de als vijfde geplaatste Amerikaanse Sloane Stephens af: 6-7 (3) 6-3 6-3

Pavlioetsjenkova was in de tweede ronde van het grand slam in Melbourne verantwoordelijk voor de uitschakeling van Kiki Bertens. Ze moest even op gang komen tegen Stephens en verloor de eerste set in de tiebreak, maar daarna maakte ze met rake klappen korte metten met de Amerikaanse, die in 2017 nog winnares was van de US Open.

De 27-jarige Pavlioetsjenkova won in haar carrière al twaalf toernooien, maar op de grand slams is ze nog nooit verder gekomen dan de kwartfinales. Ze treft nu de Amerikaanse surprise Danielle Collins, die in haar partij uit de vierde ronde de als tweede geplaatste Duitse Angelique Kerber kansloos liet (6-0 6-2).