Hattrick Serrarens bij flitsende ’Superboeren’

De spits leidde de 'Superboeren' met drie doelpunten langs Fortuna Sittard: 5-1. De Graafschap staat weliswaar nog steeds onderaan in de eredivisie, maar kwam in punten wel op gelijke hoogte met NAC Breda. Excelsior heeft één punt meer dan beide clubs.

De ploeg van trainer Henk de Jong treft Excelsior volgende week in Rotterdam. Een week later komt NAC naar De Vijverberg.

Serrarens werd de eerste speler van De Graafschap sinds Rydell Poepon in 2010 met een hattrick in de eredivisie. De 27-jarige Amsterdammer volleerde in de 27e minuut een voorzet van Furdjel Narsingh langs keeper Aleksei Koselev. Drie minuten later verdubbelde de spits de voorsprong op aangeven van Delano Burgzorg, die net als huurling Azor Matusiwa debuteerde in de basis. Serrarens had zijn hattrick binnen twaalf minuten compleet kunnen maken, maar bij zijn derde kans kopte hij de bal in de handen van Koselev.

Youssef El Jebli schoot uit een vrije trap kort voor rust alsnog de 3-0 binnen. Ahmed El Messaoudi deed nog wel iets terug namens Fortuna, maar via de uitblinkers Serrarens en El Jebli liep De Graafschap uit naar een klinkende zege.