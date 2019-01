Manchester City te sterk voor hekkensluiter

De nummer twee van de Premier League versloeg de ploeg van de basiskrachten Terence Kongolo en Juninho Bacuna met 3-0. City blijft koploper Liverpool daardoor op vier punten volgen.

De Braziliaanse vleugelverdediger Danilo schoot de ploeg van Pep Guardiola in de achttiende minuut op voorsprong, al werd zijn knal onderweg nog een beetje van richting veranderd. Tien minuten na rust kopte Raheem Sterling op aangeven van Leroy Sané de 0-2 binnen. Het was de arbitrage ontgaan dat Sané buitenspel stond toen hij de bal kreeg van Kevin De Bruyne. De Duitser scoorde kort daarna zelf ook, nadat Sergio Agüero de bal met zijn hoofd slim had meegegeven aan Sané.

Liverpool boekte zaterdag al een zwaarbevochten zege op Crystal Palace (4-3). Huddersfield Town, dat afgelopen week afscheid nam van manager David Wagner, staat met elf punten onderaan.