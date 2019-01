Ajax toch zonder Onana, Lamprou in doel

De doelman uit Kameroen haakte tijdens de warming-up af en wordt vervangen door reservekeeper Kostas Lamprou. Onana ging vrijdag ziek naar huis en het was daardoor onzeker of hij kon meedoen, maar hij stond aanvankelijk toch in de beoogde basisploeg van trainer Erik ten Hag.

Kort voor de aftrap hoorden de Ajacieden dat concurrent PSV punten had laten liggen bij FC Emmen (2-2), waardoor de Amsterdamse club de koppositie kan overnemen. „Dat is een extra stimulans, maar we moeten naar onszelf kijken en ons eigen werk doen”, zei Ten Hag bij FOX Sports. „We kunnen ons niets veroorloven.”

Volg Ajax- sc Heerenveen van minuut tot minuut via onze live widget.