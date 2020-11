’Minder angst voor Michael van Gerwen’

Michael van Gerwen uitkomend voor Nederland. Ⓒ PDC

Er begint vrijdagavond tijdens de World Cup of Darts een nieuwe zoektocht naar een grootse zege. De ooit zo onverslaanbare Michael van Gerwen hunkert in een moeizaam jaar namelijk naar succes. Drie keer werd hij al op eigen kracht wereldkampioen. Daarnaast veroverde hij samen met Raymond van Barneveld voor Nederland driemaal de mondiale titel. Máár, in coronajaar 2020 is nagenoeg alles anders.