Van Bommel: ’We doen onszelf tekort’

Invaller Nicklas Pedersen scoorde twee keer: 2-2. „We hadden de totale controle. Tot aan de 1-2 hebben we het heel erg goed gedaan”, zei trainer Mark van Bommel over de eerste 80 minuten van de wedstrijd.

In blessuretijd scoorde Pedersen opnieuw, met een kopbal van dichtbij. „Als de bal hoog voor het doel wordt gegooid, moet je ’m wegkoppen. Er ging verdedigend een hoop fout bij die laatste bal. Dat was een beetje alles of niets”, zei Van Bommel, die vond dat zijn ploeg eerder afstand had moeten nemen. „We doen onszelf tekort. Voor de rest is Emmen niet gevaarlijk geweest.”

De misstap zorgt niet voor paniek bij PSV, aldus Van Bommel. „Er zal voor ons niet veel veranderen omdat wij naar onszelf kijken.”