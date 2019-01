Luuk de Jong: ’Hier balen we flink van’

„Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. We spelen een goede eerste helft waarin we op voorsprong komen. Na rust liep het minder, maar komen we zelfs op 2-0. Dat mag je natuurlijk nooit meer weggeven”, oordeelde De Jong.

„Elk puntenverlies is duur natuurlijk, dat weten we. Hier balen we flink van, we zullen hierover gaan praten. Dit moeten we alleen onszelf aanrekenen.”