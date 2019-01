Pedersen: ’Gelijkspel tegen PSV zei ik vooraf al’

„Ik zei vooraf al dat het 1-1 zou worden”, zei de tweevoudig doelpuntenmaker na afloop van de wedstrijd tegenover Fox Sports. Die (tussen)stand kwam in Emmen niet op het bord, maar het ’drietje’ op het totoformulier had de Deen wél goed.

„Het was een bijzondere day at the office”, lachte de scorende invaller. „De term supersub heb ik inderdaad al vaker gehoord”, refereert Pedersen aan zijn twee goals voor de winterstop die Emmen de winst in Groningen (1-2) brachten.

Problemen

„Ik heb voor de vakantie wat problemen gehad, waardoor ik tot aan dit weekend niet de volle 100 procent heb kunnen trainen. Het is voor mij dus geen probleem dat ik op de bank zit, daar heb ik met de trainer ook een goed gesprek over gehad. Maar dát ik op de bank zit, hoeft voor mij geen vanzelfsprekendheid te zijn. Hopelijk duurt het niet te lang meer.”

