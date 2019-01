Carlsen en Anand aan kop in Wijk aan Zee

De Noorse wereldkampioen versloeg in de achtste ronde de Hongaar Richard Rapport na 39 zetten. De Indiër rekende in 29 zetten af met Mamediarov Sjakhrijar uit Azerbeidzjan. De twee nog ongeslagen grootmeesters staan nu op 5,5 punten. Ze behaalden zondag hun derde zege.

Anish Giri moest de gedeelde koppositie afstaan. De Nederlander kwam met zwart na 36 zetten op remise uit in zijn duel met de Indiër Santosh Gujrathi Vidit. Met de Chinees Liren Ding en de Rus Ian Nepomniatstsji, die zondag hun onderlinge partij afsloten met remise, heeft Giri 5 punten.

Jorden van Foreest speelde met wit remise tegen Teimour Radjabov uit Azerbeidzjan. Na 17 zetten was de partij afgelopen. Met 2,5 punten staat Van Foreest in de onderste regionen.

Maandag is een rustdag in het befaamde schaaktoernooi. In de negende ronde speelt Giri dinsdag tegen Van Foreest.