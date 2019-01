MVV veroordeelt stenengooiers: 'laf gedrag'

Dat gebeurde na afloop van het duel tussen Sint-Truiden en Genk in de Belgische voetbalcompetitie. Tussen de stenengooiers zaten supporters van MVV, die met de supporters van Sint-Truiden sympathiseren. De Belgische politie pakte elf relschoppers op.

,,MVV heeft daar part noch deel aan gehad en wijst ieder verband met deze criminele gedragingen van de hand. Mochten hierbij personen betrokken zijn geweest die, op welke wijze dan ook, in relatie staan tot onze club, dan zal MVV er alles aan doen deze mensen zo snel mogelijk te laten oppakken. We zullen daarbij de Belgische autoriteiten alle mogelijke ondersteuning leveren'', stelt het bestuur van MVV in een persbericht. ,,Wij veroordelen het ten zeerste dat een kleine groep mensen die dergelijke criminele gedragingen vertonen, alle MVV supporters en daarmee ook de club in groot diskrediet brengen. Wij betreuren het dat supporters van KRC Genk slachtoffer zijn geworden van dit laffe gedrag.''