PSV deelt in Amsterdam dreun uit aan Ajax

Ajax-trainer Alfred Schreuder had Daley Blind opnieuw op de bank gezet. Waar tegen Rangers FC op diens positie Owen Wijndal had gespeeld, was de keuze ditmaal gevallen op Devyne Rensch, die Wijndal in Glasgow al had vervangen, nadat die was uitgevallen. ,,Wij verwachten bij PSV aan die kant Xavi Simons en die is vrij snel. Devyne heeft ook veel snelheid dus die keuze is logisch.”

Taylor kind van de rekening

In vergelijking met het duel op Ibrox was Brian Brobbey teruggekeerd in de ploeg, waardoor Mohammed Kudus een linie naar achter was geschoven, wat ten koste ging van Kenneth Taylor. De talentvolle middenvelder zat naast Davy Klaassen en Blind op de bank. Het drietal is door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de voorlopige WK-selectie en maakt een goede kans om mee te gaan naar Qatar.

Het begin van de wedstrijd was van beide zijden uiterst voorzichtig. Beide ploegen waren duidelijk benauwd om een foutje te maken. Bij PSV was Ibrahim Sangaré weer beschikbaar. De krachtmens uit Ivoorkust had de uitwedstrijd tegen FK Bodø/Glimt wegens ziekte aan zich voorbij laten gaan. Hoewel Noni Madueke in Noorwegen voor het eerst sinds zijn blessure in de basis was begonnen, had PSV-trainer Ruud van Nistelrooy ervoor gekozen om Simons rechts voorin te zetten. Het middenveld werd gevormd door Joey Veerman, Erick Gutierrez en de eerder genoemde Sangaré.

Luuk de Jong heeft PSV snel aan de leiding gebracht. Ⓒ ANP/HH

PSV begon brutaal in de Johan Cruijff ArenA en zette Ajax vast, maar daarna pakte de thuisploeg voorzichtig het initiatief. Het eerste gevaarlijke moment was ook voor Ajax. Steven Berghuis schoot over en daarna was Edson Alvarez gevaarlijk met een kopbal. Echt moeilijk had PSV het niet en de ploeg van Van Nistelrooy voetbalde steeds gemakkelijker onder de Amsterdamse druk uit.

Dodelijk effectief

De Eindhovense ploeg toonde zich dodelijk effectief. De eerste de beste serieuze doelpoging, in de 23e minuut, leverde direct een voorsprong op. Cody Gakpo bracht de bal vanaf links met een indraaiende voorzet voor het doel, waar Luuk de Jong goed voor zijn bewaker Calvin Bassey kwam en koel intikte. Het betekende de 97e Eredivisiegoal van De Jong namens PSV en zijn zesde doelpunt tegen Ajax. Voor Gakpo betekende het al de twaalfde assist van dit seizoen in de Eredivisie en de zeventiende in totaal.

Ajax zette na de achterstand aan en kreeg kansen via Brobbey en Berghuis, maar PSV stond organisatorisch goed. Na enkele stevige tackles en een harde overtreding van Armando Obispo sloeg de vlam in de pan en was er een massale duw- en trekpartij waarbij flink werd uitgedeeld. Zowel Obispo als Alvarez kreeg geel. Vlak voor rust raakte Kudus van dichtbij nog de paal, waardoor PSV met een 1-0 voorsprong de rust in ging.

Guti heeft er 2-0 van gemaakt. Ⓒ Pro Shots

In de tweede helft werd die marge snel verdubbeld, toen de bal via De Jong voor de voeten van Gutierrez kwam en de Mexicaan genadeloos uithaalde (0-2). PSV zat op rozen en Ajax ging steeds moeizamer voetballen. PSV-doelman Walter Benitez redde goed op een gevaarlijk schot van Alvarez. Na een uur wees scheidsrechter Danny Makkelie naar de stip toen Rensch onorthodox verdedigde bij Simons, maar VAR Pol van Boekel riep Makkelie naar de kant en omdat Rensch de bal licht toucheerde ging er een streep door de strafschop.

Geen gelijkmaker

Meteen daarna leek de ingevallen Anwar El Ghazi zijn oude club de genadeklap uit te delen maar zijn vrije trap kwam op de lat. Bij Ajax kwam Kenneth Taylor in de ploeg, maar echt gevaarlijk werden de Amsterdammers niet. Het publiek werd steeds ontevredener en schreeuwde ‘Wij willen Ajax zien’ en ‘Schreuder rot op.’ De geplaagde Ajax-trainer had ondertussen de Italiaan Lorenzo Lucca ingebracht en de pinchhitter verzorgde in de 83e minuut de aansluitingstreffer. Dat leverde een razend spannende slotfase op, maar verder dan een kopballetje van Alvarez kwam Ajax niet meer. Na afloop sloeg de vlam niet voor het eerst zondagmiddag in de pan.

