Ajax laat kans op koppositie liggen

In de wetenschap dat PSV verrassend punten had laten liggen in Emmen, begon Ajax vol zelfvertrouwen aan de wedstrijd tegen SC Heerenveen. De Amsterdammers begonnen zonder vaste doelman André Onana, die in de warming-up geblesseerd was afgehaakt. Kostas Lamprou verving de eerste goalie uit Kameroen.

Schaars in de fout

In de jacht op de koppositie had Ajax nog geen kwartier voetbal nodig om het eerste competitiedoelpunt van 2019 te maken. Al werd het daarbij wel geholpen door Stijn Schaars, nota bene de meest ervaren man bij de Friezen. Schaars liet bij een hoekschop Dusan Tadic helemaal vrij, waardoor het voor de Serviër een koud kunstje was om een piekfijne voorzet van Lasse Schöne tot 1-0 te promoveren.

Maar lang kon Ajax niet van de voorsprong genieten. Kik Pierie doorzag een pass van Hakim Ziyech die zowel Donny van de Beek als Kasper Dolberg niet bereikte, waarna de jonge verdediger Sam Lammers aanspeelde. De spits van de Friezen ontdeed zich handig van Schöne, omspeelde Daley Blind en verraste Lamprou met een schuiver in de verre hoek.

Hahn schuttert

De bezoekers begroetten de gelijkmaker enthousiast, maar waren de gelijke stand net zo snel weer kwijt. Een prachtige pass van Blind op Tadic werd door de Serviër goed gecontroleerd, waarna Tadic de combinatie met Ziyech zocht en prachtig raak stiftte in de verre hoek voorbij doelman Warner Hahn. De keeper van de Friezen bewees zijn elftal na een klein half uur een slechte dienst, toen hij na een hoge bal zijn doel uitkwam, maar deze niet wegstompte.

Matthijs de Ligt profiteerde dankbaar en kopte via Pelle van Amersfoort de 3-1 binnen. Na dom vasthouden van Lucas Woudenberg jegens Van de Beek kreeg Tadic kort voor de rust vanaf de strafschopstip de kans om Ajax op een comfortabele 4-1 te zetten, maar de linkspoot faalde. Hahn bleef goed kijken en tikte de door het midden in geschoten penalty met zijn voet uit het doel.

Dusan Tadic stuit vanaf elf meter op Warner Hahn. Ⓒ Hollandse Hoogte

En die redding hielp de Friese keeper na zijn eerdere blunder zichtbaar in de tweede helft. Een katachtige ingreep op een kopbal van Dolberg en een redding met zijn voet op een inzet van Van de Beek frustreerden Ajax mateloos, want de Amsterdammers hadden hun 3-1 voorsprong in de tien minuten na rust als sneeuw voor de zon zien verdwijnen.

Lammers en Van Bergen

Eerst ontdeed Lammers zich van Blind en schoot na een rush de 3-2 binnen, waarna Mitchell van Bergen de 3-3 op het scorebord zette. De rechtsbuiten werd weggestuurd door Lammers, passeerde Daley Sinkgraven en klopte Lamprou, die er zowel bij de 3-2 als 3-3 niet goed uit zag.

Mitchell van Bergen gaat helemaal los na zijn 3-3. Ⓒ Hollandse Hoogte

Gözübüyük spaart Lamprou

Dat zag de keeper van Ajax een kwartier voor tijd helemaal niet bij een schot van Arber Zeneli, dat hij niet onder controle kreeg. De rebound werd door Lammers opgepikt, waarna de Griekse goalie de spits van de Friezen ondersteboven liep. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük wuifde het voorval weg, maar ging op advies van de videoscheidsrechter uiteindelijk toch naar de zijlijn. De hele Johan Cruijff ArenA hield de adem in, en veegde het zweet van het voorhoofd weg toen de arbiter bij zijn eerste beslissing bleef: geen penalty.

Klaas-Jan Huntelaar kegelt de 4-3 binnen. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Het was uiteindelijk de voor Dolberg ingevallen Klaas-Jan Huntelaar die zich leek te ontpoppen tot Ajax’ reddende engel. De spits profiteerde optimaal van slecht timen van Pierie, controleerde Tadic’ voorzet en schoot door de benen van Woudenberg hard binnen. Waar de ArenA de eerste plaats al vierde, gooide uitgerekend Pierie roet in het eten, door de 4-4 uit een hoekschop binnen te tikken.

En het had nóg slechter kunnen aflopen voor Ajax, toen Zeneli diep in de blessuretijd vrije doortocht naar Lamprou kreeg. Door goed te blijven staan en kijken voorkwam de Griek dat Ajax helemaal door het ijs zakte.

